Жителям Башкирии рассказали, когда будет включено отопление этой осенью

В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, начисление производится по факту потребления ресурса по тарифам, установленным Государственным комитетом республики по тарифам. В домах без счетчиков или при их неисправности плата начисляется по нормативам потребления равными платежами с сентября по апрель.