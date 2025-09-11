Жителям Башкирии рассказали, когда будет включено отопление этой осенью

Единый информационно-расчетный центр Башкирии в преддверии нового отопительного сезона напомнил о правилах начисления платы за отопление. В зависимости от оснащенности дома приборами учета, применяются разные схемы расчетов.
В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, начисление производится по факту потребления ресурса по тарифам, установленным Государственным комитетом республики по тарифам. В домах без счетчиков или при их неисправности плата начисляется по нормативам потребления равными платежами с сентября по апрель.
Отопительный сезон, как отметили в ЕИРЦ, начинается при установлении среднесуточной температуры ниже +8°С в течение пяти дней подряд. Решение о начале подачи тепла принимают органы местного самоуправления на основе погодных условий.
