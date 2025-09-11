Таможня Беларуси усилила смены и не будет останавливать электронную очередь из-за закрытия Польшей границы

В таможне уточнили, что за сутки сотрудники погранпункта «Брест» своевременно оформили и пропустили 1000 легковых авто и автобусов, приехавших из Польши. И добавили, что на выезд в Польшу остаются в очереди еще 1500 легковых авто, которые зарегистрированы в электронной очереди. Эти авто вызывают в пункт пропуска по мере готовности польской стороны их принять.