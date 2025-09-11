Таможня Беларуси усилила смены и не будет останавливать электронную очередь из-за закрытия Польшей границы

В белорусской таможне сказали об усиленных мерах и работе накануне закрытия Польшей границы.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 из-за учений «Запад 2025».
В ГТК за считанные часы до закрытия Польшей границы с Беларусью сказали, что белорусские таможенники в погранпунктах на белорусской стороне работают штатно. При этом таможня, наоборот, усилила смены, чтобы пропустить максимум транспорта.
— В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» усилены смены в целях пропуска максимального количества автомобилей в случае нормальной подачи и приема транспортных средств сопредельной стороной, — прокомментировали в пресс-службе.
В таможне уточнили, что за сутки сотрудники погранпункта «Брест» своевременно оформили и пропустили 1000 легковых авто и автобусов, приехавших из Польши. И добавили, что на выезд в Польшу остаются в очереди еще 1500 легковых авто, которые зарегистрированы в электронной очереди. Эти авто вызывают в пункт пропуска по мере готовности польской стороны их принять.
Отдельно в ГТК отметили, что на время закрытия Польшей сопредельных пунктов пропуска в Беларуси не будут приостанавливать работу системы электронной очереди.
— Продолжаем мониторить ситуацию на белорусско-польской границе, — заключили комитете.
Ранее белорусская таможня Беларуси уже делала заявление о ситуации с закрытием Польшей границы.
Тем временем Польша ввела еще ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.
Еще вагоны с газом вспыхнули в столице соседней с Беларусью Литвы.