Воздух в центре Омска на Рабиновича оказался загрязненным

Согласно отчету Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), опубликованному 10 сентября, проблемы с качеством воздуха наблюдались и в других округах города. Так, в Центральном округе были зафиксированы превышения по оксиду углерода (1,6 ПДК), пыли (1,3 ПДК) и диоксиду азота (1,2 ПДК). В Кировском округе уровень сероводорода достиг 2,6 ПДК, а в Советском округе — 1 ПДК диоксида азота и оксида азота.