Воздух в центре Омска на Рабиновича оказался загрязненным

Здесь зафиксировано превышение нормы содержания диоксида азота.

Источник: Комсомольская правда

В Омске специалисты зафиксировали повышенную концентрацию загрязняющих веществ в воздухе сразу в нескольких районах города. По данным Минприроды Омской области, стационарный пост на улице Рабиновича в Центральном округе выявил незначительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота. Его содержание составило 1,03 ПДК.

Согласно отчету Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), опубликованному 10 сентября, проблемы с качеством воздуха наблюдались и в других округах города. Так, в Центральном округе были зафиксированы превышения по оксиду углерода (1,6 ПДК), пыли (1,3 ПДК) и диоксиду азота (1,2 ПДК). В Кировском округе уровень сероводорода достиг 2,6 ПДК, а в Советском округе — 1 ПДК диоксида азота и оксида азота.

Особую тревогу вызывает ситуация на автоматизированном посту на 4-й Поселковой улице в Советском округе, где ранее было зафиксировано четырёхкратное превышение нормы содержания фенола (4 ПДК).Специалисты связывают рост концентрации вредных веществ с промышленными выбросами, автомобильным транспортом и погодными условиями, которые влияют на рассеивание загрязняющих веществ.

Ранее мы писали, что в районе Омской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водопровода.