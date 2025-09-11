Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области аптеку впервые наказали за отсутствие основных лекарств

Донскую аптеку оштрафовали за отсутствие основных лекарств и некомпетентного работника.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку за отсутствие лекарств, «входящих в минимальный ассортимент». Такое зафиксировали впервые за всю практику, рассказали в управлении Росздравнадзора.

— Также были раскрыты нарушения при продаже лекарств, популярных среди наркозависимых людей. Например, вместо одной указанной в рецепте упаковки препарата, провизор мог отпустить две, — отметили в ведомстве.

Кроме того, у работника аптеки не было профильного образования, сертификата специалиста или аккредитации.

Недочеты выявили во время внеплановой проверки. Аптеку привлекли к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Подпишись на нас в Telegram.