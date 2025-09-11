В Ростовской области аптеку впервые наказали за отсутствие основных лекарств

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку за отсутствие лекарств, «входящих в минимальный ассортимент». Такое зафиксировали впервые за всю практику, рассказали в управлении Росздравнадзора.
— Также были раскрыты нарушения при продаже лекарств, популярных среди наркозависимых людей. Например, вместо одной указанной в рецепте упаковки препарата, провизор мог отпустить две, — отметили в ведомстве.
Кроме того, у работника аптеки не было профильного образования, сертификата специалиста или аккредитации.
Недочеты выявили во время внеплановой проверки. Аптеку привлекли к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
