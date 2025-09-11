На Дону молодежный форум «Ростов» объединил более 500 участников

Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов», который проходит на берегу Азовского моря в Ростовской области, собрал свыше 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Событие проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Форум «Ростов» — это площадка для обмена опытом между молодыми людьми, занятыми в агропромышленной отрасли, а также для разработки инициатив и решений по повышению качества жизни и работы в сельской местности. Образовательная программа охватывает пять направлений: предпринимательство, кадры, лидерство, агропромышленный комплекс и проекты для села.
Для участников подготовили мастер-классы, тренинги, деловые игры и многое другое. Также на мероприятии проходят лекции от экспертов в сфере туризма, проектной работы, финансовой и юридической грамотности. Кроме того, все желающие могут посетить тематические площадки от крупнейших платформ «Россия — страна возможностей», «Росмолодежь. Гранты», «Без срока давности» и других организаций.
«Участники Всероссийского форума “Ростов” — это молодежь из 72 субъектов нашей страны: от Калининграда до Камчатки. Ростовская область — исторически аграрный регион, где сельское хозяйство играет важную роль в развитии экономики. Кроме того, наш регион — главный кадровый хаб агропромышленного комплекса России. Поэтому у форума “Ростов” особая миссия — поддержать и насытить знаниями молодых людей, которые будут развивать аграрный сектор страны», — подчеркнул заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.