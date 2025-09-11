На Дону молодежный форум «Ростов» объединил более 500 участников

Для участников подготовили мастер-классы, тренинги, деловые игры и многое другое. Также на мероприятии проходят лекции от экспертов в сфере туризма, проектной работы, финансовой и юридической грамотности. Кроме того, все желающие могут посетить тематические площадки от крупнейших платформ «Россия — страна возможностей», «Росмолодежь. Гранты», «Без срока давности» и других организаций.