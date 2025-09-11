США сохранят военный контингент на территории Польши

«Президент Кароль Навроцкий вчера вечером беседовал с президентом Дональдом Трампом и, прежде всего, услышал заверения в поддержке США в укреплении и обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО» — цитирует Лескевича «Интерфакс».
Пресс-секретарь польского президента добавил, что Трамп заверил в союзнической поддержке и подтвердил планы по дальнейшему размещению военного контингента США на территории Польши.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о готовности страны разместить на своей территории дополнительные военные подразделения США. В настоящее время на территории Польши находится около 10 тысяч американских военнослужащих.