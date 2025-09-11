Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сохранят военный контингент на территории Польши

Дональд Трамп заверил президента Навроцкого в сохранении военного контингента США в Польше в ходе телефонного разговора в среду. Об этом сообщили пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Президент Кароль Навроцкий вчера вечером беседовал с президентом Дональдом Трампом и, прежде всего, услышал заверения в поддержке США в укреплении и обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО» — цитирует Лескевича «Интерфакс».

Пресс-секретарь польского президента добавил, что Трамп заверил в союзнической поддержке и подтвердил планы по дальнейшему размещению военного контингента США на территории Польши.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о готовности страны разместить на своей территории дополнительные военные подразделения США. В настоящее время на территории Польши находится около 10 тысяч американских военнослужащих.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше