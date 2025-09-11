В Поворино Воронежской области благоустроят парк Победы

Территорию парка Победы в городе Поворино Воронежской области благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.
Специалисты поставят на центральной площади перголы, качели и фонтан. Также в парке разместят кафе, беседки, зону для игры в шахматы и тир. Кроме того, там смонтируют танцплощадку и сцену с амфитеатром. Еще в парке установят мемориал героям-поворинцам и пьедестал с Вечным огнем.
Помимо этого, на общественной территории будет работать детская железная дорога длиной более 250 м. Там поставят перрон и запустят маленький поезд. А еще для юных посетителей сделают две игровые площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.