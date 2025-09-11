Более 30 беременных студенток в Воронежской области подали заявления на пособие

Об этом в Соцфонде узнали «Вести Воронеж».
Увеличенное пособие рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Воронежской области он составляет 17 009 рублей.
С 1 сентября более трех десятков студенток в Воронежской области воспользовались новой мерой поддержки и подали заявления на получение пособия по беременности и родам.
