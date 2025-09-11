Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 беременных студенток в Воронежской области подали заявления на пособие

С 1 сентября более трех десятков студенток в Воронежской области воспользовались новой мерой поддержки и подали заявления на получение пособия по беременности и родам.

Источник: Freepik

Об этом в Соцфонде узнали «Вести Воронеж».

Увеличенное пособие рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В Воронежской области он составляет 17 009 рублей.