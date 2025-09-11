Ричмонд
В Новосибирске ограничили доступ к сайтам с незаконными базами данных таможни

По инициативе транспортной прокуратуры суд признал информацию изъятой из свободного доступа.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила интернет-ресурсы, предлагающие за плату доступ к базам данных таможенных органов о внешнеэкономических операциях. Распространение таких сведений законом запрещено и влечёт административную ответственность по статьям 13.12 и 13.14 КоАП РФ, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, использовать подобную информацию имеют право только таможенные органы для выполнения своих функций. Передача её третьим лицам и применение в иных целях не допускается.

Транспортный прокурор направил в суд заявления о признании материалов запрещёнными к распространению на территории России. Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил требования, доступ к указанным интернет-ресурсам ограничен.