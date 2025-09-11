ИИ помогает анализировать показатели нацпроектов и госпрограмм

Правительство внедрило искусственный интеллект в систему мониторинга и управления нацпроектами и госпрограммами. Он анализирует все мероприятия и показатели в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, который курирует работу по цифровизации госаппарата.
ИИ-модель помогает разработать эффективный план достижения национальных целей. Часто мероприятия и показатели одного нацпроекта или госпрограммы тесно связаны с мероприятиями другого. Например, чтобы обеспечить доступность жилья на первичном рынке, важно учитывать не только объемы строительства, но и финансовые возможности населения. Поэтому необходимо понимать, какие меры поддержки предусмотрены для покупки жилья.
«Правительство на сегодняшний день использует искусственный интеллект, в том числе и для анализа прогноза невыполнения различного рода программ и мероприятий. В частности, мы используем ИИ в системе управления нацпроектами и госпрограммами. Искусственный интеллект анализирует запланированные мероприятия, процессы их выполнения и прогнозирует риски. Точность такого прогноза уже достигает 96%. Это важно, потому что наша задача не фиксировать по факту, что где-то что-то не сделано, а делать так, чтобы все было исполнено», — отметил Григоренко.
Вице-премьер также подчеркнул, что искусственный интеллект не принимает финальное решение, а является инструментом, упрощающим работу человека. Он сокращает время на анализ показателей и мероприятий.
К примеру, ИИ обрабатывает более тысячи возможных вариантов в минуту для определения верных взаимосвязей между нацпроектами и госпрограммами. Ранее такой анализ проводили вручную. Для этого требовалось привлекать большое количество экспертов из разных областей. При этом работа заняла бы у них 4 года. Теперь же благодаря ИИ это можно сделать за 1 день.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.