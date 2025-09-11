В Бохане отремонтируют инфекционное отделение больницы к 2026 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Боханский район проверил ход ремонта инфекционного отделения местной больницы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы начались в 2024 году по его личному поручению, на них из областного бюджета выделили 97 миллионов рублей.
— Это важный шаг к повышению качества медицинской помощи, — подчеркнул губернатор. — Но особое внимание нужно уделить подготовке кадров, ведь даже современное оборудование без специалистов не обеспечит высокий уровень обслуживания.
Уже выполнены ключевые этапы: укреплен фундамент, заменена кровля, смонтирована новая система отопления. Закуплено современное оборудование — системы кислородоснабжения и вентиляции. Подрядчик работает быстрее графика, и ремонт планируют завершить к ноябрю 2026 года.
Отделение будет рассчитано на 12 коек с индивидуальными боксами и санузлами. Также заработает дневной стационар на 15 мест для пациентов с хроническими заболеваниями. В Усть-Ордынском медколледже сейчас учатся фельдшеры и медсестры, чтобы к 2026 году приступить к работе.
Параллельно в районе развивают первичную медпомощь: в 2024 году в селе Александровское по региональной программе «Развитие здравоохранения» построили новый фельдшерско-акушерский пункт за 13 миллионов рублей. Он уже обслуживает более 1000 жителей. До 2029 года планируется построить еще пять ФАПов в соседних деревнях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье запустили телеканал на бурятском языке.