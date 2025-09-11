Во Владимирской области открылся Муромский государственный пединститут

Муромский государственный педагогический институт открылся во Владимирской области 1 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
Набор абитуриентов на бакалавриат провели на математическом, физическом и педагогических направлениях. Всего на первый курс поступили свыше 50 человек. При этом 20 из них заключили целевые договоры. С каждым годом в вузе планируют расширять перечень направлений подготовки.
«Мы как главные работодатели очень ждем выпускников в наших школах, у нас есть вакансии. Хочется надеяться, что те классические педагогические традиции, которые были когда-то в Муромском педагогическом институте, придут вновь в стены уже Муромского государственного института, [что] будут подготовлены самые профессиональные и достойные кадры для наших школ», — отметила начальник управления образования администрации округа Муром Ирина Раевская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.