Россияне могут принять участие в развитии программы «Пушкинская карта»

Программа «Пушкинская карта» действует по нацпроекту «Семья». Она доступна для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно на карту начисляется 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, на концерты и кино. В программе участвует около 12 тысяч учреждений культуры — от крупных федеральных, до небольших муниципальных. Сегодня Пушкинской картой пользуются более 12 миллионов молодых людей, которые за время реализации программы приобрели свыше 94 миллионов билетов.