Россияне могут принять участие в развитии программы «Пушкинская карта»

Всероссийский опрос пользователей Пушкинской карты стартовал в России. Желающие могут принять участие и предложить идеи по развитию программы, сообщили в пресс-службе «Другое дело» и АНО «Национальные приоритеты».
Опрос поможет понять, с какими трудностями сталкиваются молодые люди при покупке билетов по Пушкинской карте, как они хотели бы еще использовать ее баланс, нужны ли им дополнительные поощрения за посещение музеев и театров. Поделиться своим мнением можно до 30 октября.
Также участники могут выиграть ценные призы. В их числе наушники Apple Max, беспроводные наушники Apple AirPods, худи и футболки. Розыгрыш состоится 5 ноября. Пройти опрос можно по ссылке.
Программа «Пушкинская карта» действует по нацпроекту «Семья». Она доступна для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно на карту начисляется 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, на концерты и кино. В программе участвует около 12 тысяч учреждений культуры — от крупных федеральных, до небольших муниципальных. Сегодня Пушкинской картой пользуются более 12 миллионов молодых людей, которые за время реализации программы приобрели свыше 94 миллионов билетов.