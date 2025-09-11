Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций

«Уверен, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а выдвинутые на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь, послужат решению актуальных проблем, станут основой для востребованных временем законодательных инициатив», — прочитал Щеголев слова приветствия президента РФ.