Путин поприветствовал участников Форума социальных инноваций

Путин: предлагаемые на Форуме социнноваций идеи станут основой законотворчества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, выдвинутые на Форуме социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка», станут основой для востребованных законодательных инициатив.

Глава государства обратился с приветственным словом к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка». Текст приветствия зачитал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

«Уверен, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а выдвинутые на нем предложения обязательно воплотятся в жизнь, послужат решению актуальных проблем, станут основой для востребованных временем законодательных инициатив», — прочитал Щеголев слова приветствия президента РФ.

Путин также отметил, что форум по праву считается одной из ключевых авторитетных площадок для демонстрации передовых достижений российских регионов в социальной сфере, обмена позитивным опытом и практиками.

«Отрадно, что за прошедшие время во многом благодаря большой созидательной консолидирующей миссии ваших встреч, дискуссий, многие инициативы уже реализуются в масштабах всей страны и приносят конкретные результаты», — добавил Путин.