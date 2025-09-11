ФБР предложило $10 млн за сведения об украинском хакере

По информации издания Cyberscoop, среди целей злоумышленников были крупные корпорации, учреждения здравоохранения и крупные промышленные предприятия. В издании со ссылкой на информацию прокуратуры добавили, что группировка совершала атаки на организации с годовым доходом свыше $100 млн в год, иногда специально выбирая компании в США, Канаде или Австралии.