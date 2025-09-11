В Омске простились с 19-летним военнослужащим, погибшим при исполнении долга на СВО

В Омской области прощаются с 19-летним выпускником Северо-Любинской школы Богданом Хворостяном, погибшим во время специальной военной операции. Парень стал самым молодым участником СВО из Любинского района, сообщили в его родной школе.
Богдан окончил школу в 2023 году и сразу после выпуска заключил контракт с Министерством обороны. Так он решил реализовать свою детскую мечту — служить в спецназе. Трагедия произошла летом прошлого года, но тело военнослужащего вернулось домой только сейчас, спустя больше года. Попрощаться с героем земляки смогли лишь на прошлой неделе.
В школе, где учился Богдан, его вспоминают как целеустремленного спортсмена, активного участника школьных мероприятий и человека с добрым сердцем. Он занимался в казачьем кадетском классе, показывал превосходные результаты по фланкировке, строевой подготовке. В составе школьной команды неоднократно был участником конкурсов среди казачьих кадетских классов, где своим мастерством помогал отряду занимать призовые места. Учителя и одноклассники говорят, что парень всегда был примером для сверстников и горел желанием защищать свою Родину.
«Оказался на СВО. Взял позывной “Бодя” (школьное прозвище), получил специальность оператора БПЛА, позже был переведен механиком-водителем на МТ-ЛБ. Рядовой Хворостян Богдан Иванович был самым молодым участником СВО из числа любинцев, погиб при выполнении воинского долга 25 июня 2024 года, через полтора месяца после своего девятнадцатилетия. Мы гордимся Богданом, ведь он настоящий герой! Он встал на защиту Родины по зову сердца! Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге. “, — рассказали в администрации школы, где учился Богдан.
Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.