В Омске простились с 19-летним военнослужащим, погибшим при исполнении долга на СВО

«Оказался на СВО. Взял позывной “Бодя” (школьное прозвище), получил специальность оператора БПЛА, позже был переведен механиком-водителем на МТ-ЛБ. Рядовой Хворостян Богдан Иванович был самым молодым участником СВО из числа любинцев, погиб при выполнении воинского долга 25 июня 2024 года, через полтора месяца после своего девятнадцатилетия. Мы гордимся Богданом, ведь он настоящий герой! Он встал на защиту Родины по зову сердца! Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге. “, — рассказали в администрации школы, где учился Богдан.