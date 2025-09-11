Высшее образование, наука, инновации: Узбекистан и Венгрия активизируют сотрудничество

Перспективы взаимодействия обсудили глава ведомства Кунгратбой Шарипов и заместитель Государственного секретаря — руководитель политического отдела аппарата премьер-министра Венгрии Мартон Угрошди в ходе встречи в Ташкенте.
В частности, речь шла об успешной реализации венгерской стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum», помогающей правительству этой страны привлечь иностранных студентов (от бакалавриата до программ PhD) со всего мира.
Стороны также обменялись мнениями о совместных образовательных программах, программах двойных дипломов и организации академических обменов, обсудили ход подготовки к третьему Узбекско-Венгерскому форуму высшего образования, который намечено провести в Хиве 14−15 октября текущего года.
Предметом обсуждения также стало развитие сотрудничества в сферах совместных исследований, поддержка стартапов, деятельности технопарков и инкубаторов в сфере инновационных технологий, искусственного интеллекта и высоких технологий.
По мнению сторон, отношения между Узбекистаном и Венгрией будут и далее укрепляться за счет эффективного использования имеющихся возможностей и научно-исследовательского потенциала.