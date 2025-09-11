Ричмонд
Остановка «СибАДИ» в Омске останется неактивной

Работу павильона приостановили в мае этого года.

Источник: Om1 Омск

В Омске пока не планируется возвращать популярную остановку общественного транспорта «СибАДИ» в привычный режим работы. Остановка продолжит функционировать в «летнем» режиме, то есть останется неактивной.

По словам директора департамента транспорта Омска Вадима Кормильца, в департамент не поступало жалоб от омичей по поводу приостановки работы остановки.

«Нареканий и пожеланий восстановить работу остановки общественного транспорта нам в департамент не поступало», — отметил Кормильц в эфире «Вести Омск».

Напомним, остановку «СибАДИ» приостановили в мае этого года, поскольку она мешала нормальному движению транспорта на фоне ограничений, связанных с ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ.