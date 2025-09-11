Создаем оглавление в Word автоматически и вручную: понятные инструкции и ответы на частые вопросы

Очень часто при работе с объемными текстами в программе Microsoft Word нужно создать оглавление. Многих пользователей такая задача ставит в тупик. Однако решить ее несложно — с помощью инструментов Word можно добавить перечень разделов в документ автоматически или вручную. Как сделать оглавление в «ворде» по всем правилам, не потратив при этом много времени — объясняет «Газета.Ru».