Создаем оглавление в Word автоматически и вручную: понятные инструкции и ответы на частые вопросы

Очень часто при работе с объемными текстами в программе Microsoft Word нужно создать оглавление. Многих пользователей такая задача ставит в тупик. Однако решить ее несложно — с помощью инструментов Word можно добавить перечень разделов в документ автоматически или вручную. Как сделать оглавление в «ворде» по всем правилам, не потратив при этом много времени — объясняет «Газета.Ru».
Для чего делают оглавление.
Оглавление представляет собой перечень основных частей и разделов документа с указанием страниц, на которых они помещены. Чаще всего оглавление можно увидеть в книгах, диссертациях, отчетах, аналитических обзорах, студенческих работах: дипломах, рефератах, курсовых.
Оглавление — важный элемент оформления документа, который значительно упрощает работу с информацией.
Зачем нужно оглавление?
* ~Улучшение навигации~. Можно быстро перемещаться по документу и находить нужные разделы, не просматривая его целиком.
В Microsoft Word оглавление можно добавить автоматически или вручную. Если собирать его автоматически, то содержимое оглавления будет меняться в зависимости от изменений, добавленных в основную часть документа.
Как подготовить документ.
Чтобы оглавление отображалось корректно, необходимо перед его созданием правильно оформить заголовки и подзаголовки частей. Для этого нужно присвоить им ~единый стиль~.
Форматирование заголовка.
~Способ 1~
1. Выделите текст заголовка, который должен быть указан в оглавлении.
~Способ 2~
Он подходит для более старых версий Word.
1. Выделите заголовок в тексте и нажмите «Ссылки» в верхнем меню. После этого нажмите «Добавить текст».
Как изменить стиль заголовков.
Microsoft Word по умолчанию присваивает заголовкам синий цвет, шрифт Calibri Light, кегль (размер шрифта) 16. Но, например, в университетах часто просят использовать шрифт Times New Roman, сменить цвет и кегль, добавить отступ и выравнивание текста. Для этого измените стиль одного заголовка, а заданные параметры присвойте другим.
1. Выделите заголовок и нажмите на панели инструментов «Главная». Там нажмите на «Заголовок 1».
Этот способ может не сработать в более старых версиях Word. Тогда попробуйте по-другому:
1. Выделите название главы и, не убирая выделение, нажмите «Главная». Во вкладке выберите стиль «Заголовок 1».
Если у вас есть в тексте подзаголовки, проделайте те же действия, но выбирайте «Заголовок 2».
Как сделать отдельный лист для оглавления.
Если при написании работы вы не оставили чистый лист для оглавления между титульной страницей и введением, не расстраивайтесь. Его можно сделать двумя способами.
~Способ 1~
Поместите курсор после последнего слова на титульном листе или перед словом «Введение». Во вкладке «Вставка» выберите «Разрыв страницы» и нажмите на поле документа дважды. Содержание будет на отдельной странице.
~Способ 2~
Установите курсор после титульного листа или перед введением. Во вкладке «Вставка» нажмите «Пустая страница».
Как сделать автоматическое оглавление в Word.
Для создания автоматического оглавления потребуется всего пара действий. Преимущество такого варианта в том, что в случае обновления текста содержание оглавления обновится само.
1. Установите курсор в верхней части страницы, на которой будет оглавление.
На экране сформируется список. По необходимости измените цвет, размер и кегль шрифта слова «Оглавление», добавьте или уберите точки до номера страницы.
1. Откройте вкладку «Ссылки» и выберите «Оглавление».
Автоматическое оглавление можно сделать и в онлайн-версии Word, но для этого может потребоваться покупка подписки. Если в онлайн-версии есть функция автособираемого оглавления, то:
1. Кликните мышью по верхней части пустой страницы, где будет оглавление.
Как сделать оглавление вручную в Word.
Если заголовки и подзаголовки в вашем документе должны быть разного стиля, автоматическое оглавление не подойдет. Тогда сделайте ~содержание вручную~.
Минус оглавления вручную в том, что вам придется прописать заголовки и подзаголовки, а также указать номера страниц. Будьте внимательны и не пропустите ни один раздел текста. А еще помните, что при внесении изменений их нужно будет отобразить и в оглавлении.
1. Поставьте курсор в верхнюю строку страницы, где будет оглавление.
Частые вопросы.
Как обновить оглавление?
Автособираемое оглавление должно ~обновляться само собой~. Но если после внесения вами изменений в текст этого не происходит, обновите список. Для этого:
1. Нажмите на оглавление левой кнопкой мыши и выберите опцию «Обновить таблицу».
Как убрать лишние строки в оглавлении?
Если вы применили стили к подзаголовкам, которые не должны быть указаны в оглавлении, есть два способа это исправить.
~Способ 1~
Вернитесь на страницу подзаголовка, выделите его и измените стиль на «Обычный».
~Способ 2~
1. Откройте вкладку «Ссылки» и перейдите в «Добавить текст».
Не забудьте проверить правильность созданного списка перед печатью. Если все верно, то вы справились с задачей и готовы научить однокурсников или коллег создавать оглавление.