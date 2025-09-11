Запущен пилотный проект по переводу вывесок медучреждений Башкирии на башкирский язык

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, до конца года будут разработаны методические рекомендации по подготовке текстов башкироязычных вывесок для медучреждений. В основу лягут данные от Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова, уфимской клинической больницы № 9, одной из детских поликлиник и центральных районных больниц республики.