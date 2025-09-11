Запущен пилотный проект по переводу вывесок медучреждений Башкирии на башкирский язык

Вчера, 10 сентября, Общественная палата Башкирии и Министерство здравоохранения региона договорились о запуске пилотного проекта по переводу вывесок медицинских учреждений на башкирский язык. Решение было принято на круглом столе, посвященном соблюдению законодательства о государственных языках республики.
Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, до конца года будут разработаны методические рекомендации по подготовке текстов башкироязычных вывесок для медучреждений. В основу лягут данные от Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова, уфимской клинической больницы № 9, одной из детских поликлиник и центральных районных больниц республики.
Член Общественной палаты, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова отметила, что мониторинг вывесок в уфимских больницах выявил проблемы с читаемостью громоздких переводных конструкций. Медицинскую терминологию необходимо переводить с учетом не только правильности, но и легкости восприятия для пациентов.
Заместитель начальника отдела Минздрава республики Гаяз Бикташев подчеркнул, что новые вывески станут не только выполнением законодательства, но и важным шагом в популяризации башкирского языка среди населения.
Для переводов будет использована автоматизированная информационная система «Башперевод». К работе привлекут экспертов из Академии наук республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.