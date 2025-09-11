Власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы № 55

— В соответствии с требованиями безопасности доступ в школу обеспечен через проходную. Перед началом занятий все турникеты переводят на режим работы «на вход», поэтому дети максимально быстро минуют проходную. При этом учащихся начальных классов сразу после входа на территорию школы встречают учителя, которые затем разводят каждую группу школьников по классам. В связи с этим у родителей нет необходимости входить в школу вместе с детьми. Однако многие родители, прежде всего учащихся начальных классов, непременно стремятся пройти в школу, чтоб довести своего ребенка до дверей класса. В этом случае сотрудник охраны обязан записать данные посетителя, цель визита и т. д. , а через несколько минут повторить процедуру, зафиксировав выход каждого взрослого посетителя из школы. В связи с выходом значительного количества взрослых через проходную два встречных потока (входящих детей и выходящих родителей) приводит к замедлению движения и заторам, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.