Пешеходный переход рядом со школой № 45 в Воронеже могут демонтировать

Ранее на дороге возле учебного заведения появилась искусственная неровность, однако автомобильный трафик, как отметил мэр Сергей Петрин, все равно остается излишне активным. В данный момент власти обсуждают возможные варианты снижения скоростного потока — сделать это необходимо, так как ученики скоро станут активными участниками дорожного движения.

Напомним, что школу готовятся открыть 22 сентября. Появление светофора, как отметил глава городской администрации, конечно, позволит замедлить автомобильное движение у школы, однако вероятно возникновение заторов. Еще одним вариантов создания оптимальной дорожной ситуации власти называют демонтаж пешеходного перехода у школы.

Вместо этого детям предлагают воспользоваться другими, регулируемыми «зебрами», они находятся на расстоянии от 100 до 200 метров от учебного заведения.

Мэр Воронежа предложил горожанам также высказать свое мнение по обустройству безопасного дорожного движения у школы № 45 на улице 9 Января.