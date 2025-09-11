Пешеходный переход рядом со школой № 45 в Воронеже могут демонтировать

Ранее на дороге возле учебного заведения появилась искусственная неровность, однако автомобильный трафик, как отметил мэр Сергей Петрин, все равно остается излишне активным. В данный момент власти обсуждают возможные варианты снижения скоростного потока — сделать это необходимо, так как ученики скоро станут активными участниками дорожного движения.