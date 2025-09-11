Пешеходный переход рядом со школой № 45 в Воронеже могут демонтировать

Напомним, что школу готовятся открыть 22 сентября. Появление светофора, как отметил глава городской администрации, конечно, позволит замедлить автомобильное движение у школы, однако вероятно возникновение заторов. Еще одним вариантов создания оптимальной дорожной ситуации власти называют демонтаж пешеходного перехода у школы.
Вместо этого детям предлагают воспользоваться другими, регулируемыми «зебрами», они находятся на расстоянии от 100 до 200 метров от учебного заведения.
Мэр Воронежа предложил горожанам также высказать свое мнение по обустройству безопасного дорожного движения у школы № 45 на улице 9 Января.