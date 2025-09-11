Спорт + экология: Омский НПЗ поддержал экологические игры для школьников

«Экологическая ответственность ОНПЗ проявляется не только в модернизации производства, но и в нашей социальной политике. Поддержка проектов, подобных “Зеленому спорту”, — это вклад в формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Мы убеждены, что именно такие инициативы, направленные на образование и практику, создают прочную основу для сохранения окружающей среды в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.