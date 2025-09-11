Спорт + экология: Омский НПЗ поддержал экологические игры для школьников

Более 150 школьников Омска приняли участие в экологической акции «Зеленый спорт», организованной «Экологическим центром» при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Проект, объединивший экопросвещение и спортивные активности, прошел в Советском парке, где юные участники соревновались в сборе и сортировке вторсырья под руководством обученных волонтеров.
Участники игры разделяли отходы на фракции — бумагу, пластик и другие материалы — в рамках спортивных состязаний. Помимо школьников, в акции приняли участие воспитанники хоккейной академии «Авангард», продемонстрировавшие пример бережного отношения к природе. По итогам мероприятия было собрано несколько десятков килограммов вторсырья, которое отправлено на переработку в мобильный пункт приема.
«Наша цель — популяризировать сортировку отходов. Волонтеры через спортивные игры передали знания подрастающему поколению. Благодаря гранту “Газпром нефти” и Омского НПЗ мы охватили 400 школьников», — отметил руководитель проекта, педагог из «Детского экологического центра» Омска Дмитрий Демин.
После соревнований для детей подготовили интерактивную программу: мастер-классы по оригами и росписи посуды, где старые предметы обретали новую жизнь. «Зеленый спорт» получил поддержку в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский подчеркнул, что поддержка экологических проектов — часть социальной политики предприятия:
«Экологическая ответственность ОНПЗ проявляется не только в модернизации производства, но и в нашей социальной политике. Поддержка проектов, подобных “Зеленому спорту”, — это вклад в формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Мы убеждены, что именно такие инициативы, направленные на образование и практику, создают прочную основу для сохранения окружающей среды в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Омский НПЗ также включил проект в систему социальных инициатив, направленных на экологическое образование. В прошлом году предприятие поддержало аналогичный проект — серию мастер-классов по созданию полезных вещей из вторсырья. Грантовый конкурс «Газпром нефти» ежегодно поддерживает социальные проекты в регионах деятельности компании. С 2013 года благодаря ему реализовано более 1200 инициатив в сферах образования, спорта, культуры и экологии.