Подмосковные конькобежцы завоевали 14 наград на всероссийских соревнованиях

Атлеты из Московской области завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы Конькобежного центра “Коломна”», которые организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». На счету региона восемь золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В частности, Ксения Сиразева, которая участвовала среди юниорок 18−19 лет, стала лучшей сразу в трех дистанциях — 500, 1000 и 1500 м. Еще два золота в категории женщин от 20 лет и старше взяла Виктория Морозова. Она лидировала в расстояниях 1000 м и 1500 м. В этой же возрастной группе в стартах на 1000 и 500 м призером стала Дарья Краснокутская. Спортсменка заняла второе и третье места.
Среди юниоров золотую награду получил Андрей Стрелков. Он успешно прошел дистанцию на 3000 м. А еще два серебра атлет завоевал в забегах на 1000 и 1500 м. Также победителями в старшей возрастной категории стали Даниил Чмутов и Алексей Дауд. Такой результат подмосковные конькобежцы показали в стартах на 1500 и 5000 м.
Напомним, что соревнования прошли с 4 по 6 сентября. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов России, в том числе Архангельской, Владимирской, Ивановской и Омской областей, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии. Добавим, что за награды боролись еще и конькобежцы в возрасте 16−17 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.