Подмосковные конькобежцы завоевали 14 наград на всероссийских соревнованиях

В частности, Ксения Сиразева, которая участвовала среди юниорок 18−19 лет, стала лучшей сразу в трех дистанциях — 500, 1000 и 1500 м. Еще два золота в категории женщин от 20 лет и старше взяла Виктория Морозова. Она лидировала в расстояниях 1000 м и 1500 м. В этой же возрастной группе в стартах на 1000 и 500 м призером стала Дарья Краснокутская. Спортсменка заняла второе и третье места.