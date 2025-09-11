Какой погоды ждать белорусам на выходных, рассказали в Белгидромете

«Погодные условия во второй декаде сентября в разных регионах Беларуси будут весьма контрастными. Так, восток страны останется под опекой блокирующего антициклона, который станет преградой на пути движения атлантических циклонических вихрей. Поэтому жители восточных регионов страны в большинстве дней продолжат наслаждаться солнечной и сухой погодой, а вот западу страны, где скажется влияние атмосферных фронтов, повезет меньше — пасмурно, дождливо, ветрено. При этом в целом по стране сохранится не по сезону теплая погода с ночными минимумами от 7−8 до 14−16 градусов тепла и дневными максимумами от 16−19 до 23−25 градусов выше нуля, лишь 15 сентября (понедельник) и 17 сентября (среда) местами в дождях и при более плотной облачности максимальные значения температуры воздуха не превысят плюс 14−15 градусов. Под влиянием неустойчивых воздушных масс и фронтальных разделов, смещающихся на фоне области повышенного атмосферного давления, время от времени будут отмечаться дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. При активном развитии атмосферных процессов ночью 12 сентября (пятница) во многих районах Брестской и Гродненской областей дожди будут достигать сильных критериев. При этом в дневные часы 14 сентября (воскресенье) и ночью 15 сентября (понедельник) в отдельных районах страны будет усиливаться ветер с порывами 15−18 м/с. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы», — отметили в Белгидромете.