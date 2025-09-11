Новый жилой квартал появится на месте промзоны недалеко от центра Минска. Как сообщили в «Минскстрое», речь идет об участке в границах улиц Волгоградская — Кедышко и проспекта Независимости. Ранее в этом квартале располагались корпуса завода «Агат». Информация о том, что здесь снесут заводские корпуса и построят жилье, появилась еще в 2023 году. Летом-2025 начался сам процесс сноса. Уже снесены 22 объекта.