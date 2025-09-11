Ричмонд
Новый жилой квартал появится на месте промзоны недалеко от центра Минска

В Минске недалеко от центра города появится новый жилой квартал.

Источник: Комсомольская правда

Новый жилой квартал появится на месте промзоны недалеко от центра Минска. Как сообщили в «Минскстрое», речь идет об участке в границах улиц Волгоградская — Кедышко и проспекта Независимости. Ранее в этом квартале располагались корпуса завода «Агат». Информация о том, что здесь снесут заводские корпуса и построят жилье, появилась еще в 2023 году. Летом-2025 начался сам процесс сноса. Уже снесены 22 объекта.

Как рассказали в «Минскстрое», ежедневно с будущей стройплощадки вывозятся на переработку 2−3 тысячи тонн строительных отходов. Задействованы 8 экскаваторов и порядка 30 самосвалов.

В указанном квартале построят 9 жилых домой — более 70 тысяч квадратных метров. Жилье будет предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, информации о коммерческих метрах пока не было.

