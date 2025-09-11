Ричмонд
Красноярские трамваи временно не заходят в микрорайон Энергетики

Причина — авария на водопроводных сетях.

Источник: мэрия Красноярска

11 сентября из-за аварии на водопроводных сетях красноярские трамваи временно не заходят в микрорайон Энергетики. В администрации города уточнили, что прорыв произошел на улице Спортивная, 174.

Сейчас на месте работают бригады «КрасКом», однако вода успела размыть грунт возле трамвайных путей.

Семь вагонов находятся в простое в Энергетиках. Движение по маршруту № 2 приостановили, а для маршрутов № 5 и № 6 схемы движения изменили.

Пока что трамваи следуют по укороченному маршруту: остановка «Трамвайное депо» — улица Александра Матросова — остановка «Предмостная площадь» — проспект «Красноярский рабочий» — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — остановка «Трамвайное депо».

Изменения действуют до ликвидации аварии.