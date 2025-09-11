В пермском микрорайоне Садовом построили детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику, рассчитанную на 350 посещений в смену, ввели в эксплуатацию в микрорайоне Садовом в Перми, сообщили в краевом министерстве строительства. Учреждение возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В поликлинике будут вести прием врачи-педиатры, а также специалисты узкого профиля. Еще в здании разместили процедурные клинико-диагностической лаборатории, кабинеты инфекционных заболеваний и рентген-исследований с отдельными входными группами, дневные стационары по профилям «Офтальмология» и «Педиатрия». Все помещения оснащены современным медицинским оборудованием. Для маломобильных посетителей установили лифты.
Поликлинику планируют открыть уже в этом году. К ней будет прикреплены около 14 тысяч детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.