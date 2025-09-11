В Югорске в ХМАО отремонтировали участок дороги возле школы № 2

Отметим, что посещать спортобъект могут не только ученики школы, но и все жители Югорска. Так что теперь они будут добираться туда с комфортом. Напомним, новое спортивное ядро включает стадион с футбольным полем, баскетбольную и универсальные волейбольную и теннисную площадки.