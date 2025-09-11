В Югорске в ХМАО отремонтировали участок дороги возле школы № 2

Участок дороги по улице Мира в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, который проходит за школой № 2, привели в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты уложили новое асфальтовое покрытие на проезжей части и благоустроили тротуар. Его продлили до спортивного ядра, которое построили на территории учебного учреждения в этом году.
Отметим, что посещать спортобъект могут не только ученики школы, но и все жители Югорска. Так что теперь они будут добираться туда с комфортом. Напомним, новое спортивное ядро включает стадион с футбольным полем, баскетбольную и универсальные волейбольную и теннисную площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.