Конники Ростова намерены вновь обратиться к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову

Члены ассоциации «Конники Дона» забили тревогу из-за того, что вместо старого ипподрома Ростова-на-Дону все еще не возвели новый, который обещали открыть на улице Пойменной. Детали выяснили журналисты 161.ru.
Конезаводчики пояснили, что закрытие спортивного объекта в черте города и начало будущего строительства ранее планировали только после возведения нового ипподрома. Об этом говорилось еще в 2024 году. Однако после этого якобы «не было ни одной новости о работах по созданию ипподрома на левобережье».
В 2021 году «Конники Дона» с просьбой о защите старого ростовского ипподрома обращались к президенту России Владимиру Путину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Такую же петицию планируют направить и теперь. Участники сферы конного спорта опасаются, что им не продлят аренду, которая истекает 1 декабря, и тогда им некуда будет везти своих животных.
