Конники Ростова намерены вновь обратиться к Владимиру Путину и Рамзану Кадырову

Конезаводчики пояснили, что закрытие спортивного объекта в черте города и начало будущего строительства ранее планировали только после возведения нового ипподрома. Об этом говорилось еще в 2024 году. Однако после этого якобы «не было ни одной новости о работах по созданию ипподрома на левобережье».