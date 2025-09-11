Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более суток будет запрещена парковка у Советской площади в Воронеже

Ограничения будут действовать 12 и 13 сентября.

Источник: АиФ Воронеж

Парковку запретят у Советской площади с 18:00 пятницы, 12 сентября. Ограничения будут действовать до 22:00 следующего дня, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

В указанное время припарковаться нельзя будет на следующих улицах:

  • Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого);
  • 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури);
  • Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной);
  • Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до улицы Карла Маркса).

Ограничения связаны с проведением мероприятия.