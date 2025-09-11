Более суток будет запрещена парковка у Советской площади в Воронеже

Парковку запретят у Советской площади с 18:00 пятницы, 12 сентября. Ограничения будут действовать до 22:00 следующего дня, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
В указанное время припарковаться нельзя будет на следующих улицах:
- Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого);
- 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури);
- Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной);
- Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до улицы Карла Маркса).
Ограничения связаны с проведением мероприятия.