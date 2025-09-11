Ричмонд
Отопительный сезон в Красноярске: что уже сделано и когда ждать тепло в домах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня исполняющий обязанности главы Красноярска Алексей Шувалов провел совещание по вопросам подготовки к отопительному периоду.

Источник: НИА Красноярск

В обсуждении приняли участие руководители подразделений мэрии, районных администраций, предприятий ЖКХ, надзорных органов и управляющих компаний.

По данным департамента городского хозяйства, промывка и опрессовка проведена в 94% многоквартирных домов. Более 3,5 тысячи зданий уже получили акты готовности к подаче тепла. Работы с управляющими компаниями продолжаются.

По данным синоптиков, в период с 12 по 17 сентября среднесуточные температуры в городе будут колебаться от +8 до +12 градусов. Для начала отопительного периода необходимо устойчивое понижение до +8°C и ниже в течение пяти суток подряд.

«Назвать точную дату начала отопительного периода пока не представляется возможным. Но как показывает практика, обычно решение принимается либо во вторую декаду сентября, либо в третью. В любом случае мы должны быть заранее к этому готовы. После подписания соответствующего документа тепло в домах не появляется в один момент. На запуск системы требуется время — нужно это учитывать», — отметил Алексей Шувалов.​