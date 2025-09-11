Отопительный сезон в Красноярске: что уже сделано и когда ждать тепло в домах

«Назвать точную дату начала отопительного периода пока не представляется возможным. Но как показывает практика, обычно решение принимается либо во вторую декаду сентября, либо в третью. В любом случае мы должны быть заранее к этому готовы. После подписания соответствующего документа тепло в домах не появляется в один момент. На запуск системы требуется время — нужно это учитывать», — отметил Алексей Шувалов.​