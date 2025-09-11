Ричмонд
Братск полностью готов к выборам губернатора Иркутской области

Бюллетени уже доставлены на все участки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Все 96 избирательных участков Братска полностью подготовлены к предстоящим выборам губернатора Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, бюллетени уже доставлены на все участки, которые будут работать три дня — 12, 13 и 14 сентября с 8 до 20 часов.

— Завершаем приемку всех участков, — отметила председатель Братской городской территориальной избирательной комиссии Елена Московских. — Особенность этих выборов в том, что впервые проголосуют 2395 избирателей.

Из 96 комиссий 92 являются постоянными и работают на протяжении пяти лет, а четыре дополнительных участка организованы в больницах и следственном изоляторе для тех, кто не может прийти на обычные участки.

Для членов избирательных комиссий провели специальные обучающие семинары, где объяснили правила работы во время голосования, меры безопасности и особенности соблюдения законодательства. Администрация города подчеркивает, что созданы все условия для честных и прозрачных выборов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска спасатели отработали действия при авиапроисшествии.