Лучшую швею России выберут в Нижегородской области

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея» стартовал в Нижегородской области. Он продлится до 12 сентября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
За первое место будут бороться 19 швей из Кузбасса, Нижегородской, Свердловской, Брянской, Белгородской, Самарской, Томской, Пензенской, Калужской областей, Краснодарского и Пермского краев, ЕАО, Республик Крым, Тыва, Татарстан, а также Карачаево-Черкесии и Чувашии. Все они — победители региональных этапов конкурса «Лучший по профессии», а также лауреаты отраслевых и корпоративных конкурсов.
«Сегодня текстильные предприятия страны активно расширяются, на рынке появляется все больше российских брендов. Благодаря модернизации оборудования и внедрению “цифры” в производство, сейчас швеи работают на оборудовании с программным управлением, где требуется точность, скорость и понимание технологий. Благодаря их профессионализму и таланту не просто создаются высококачественные изделия, но и развивается отрасль легкой промышленности в целом. О востребованности таких специалистов на рынке труда свидетельствуют данные кадрового прогноза: суммарно в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию порядка 87 тысяч специалистов», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Победитель федерального этапа получит 1 млн рублей, за второе место предусмотрено 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей во всех номинациях состоится в декабре в Москве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.