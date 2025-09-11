Лучшую швею России выберут в Нижегородской области

«Сегодня текстильные предприятия страны активно расширяются, на рынке появляется все больше российских брендов. Благодаря модернизации оборудования и внедрению “цифры” в производство, сейчас швеи работают на оборудовании с программным управлением, где требуется точность, скорость и понимание технологий. Благодаря их профессионализму и таланту не просто создаются высококачественные изделия, но и развивается отрасль легкой промышленности в целом. О востребованности таких специалистов на рынке труда свидетельствуют данные кадрового прогноза: суммарно в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию порядка 87 тысяч специалистов», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.