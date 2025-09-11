В Красноярске выберут «СуперБабушку — 2025» и «СуперДедушку — 2025»

Первый этап «Будем знакомы» (очный) — знакомство с членами жюри и со зрителями первого впечатления. Участникам необходимо представить 2−3 фотографии (в электронном формате), отображающие жизнь участника.
Этап «Таланты и поклонники» (очный) — презентация своих талантов и увлечений.
На этапе «Мыслители» (заочный) — каждый участник дает развернутый ответ (в виде сочинения) на заданный вопрос.
Этап «Конкурс болельщиков» (дополнительный очный) — участнику с самой активной и подготовленной группой поддержки будут присуждены дополнительные баллы.
К участию приглашаются мужчины и женщины старше 50 лет, ведущие активный образ жизни.
Прием заявок осуществляется до 22 сентября включительно.
18+