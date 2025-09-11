Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске выберут «СуперБабушку — 2025» и «СуперДедушку — 2025»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках выставки «Дни старшего поколения» 27 сентября состоится конкурс «СуперБабушка — 2025» и «СуперДедушка — 2025», который пройдет в три этапа.

Источник: Freepik

Первый этап «Будем знакомы» (очный) — знакомство с членами жюри и со зрителями первого впечатления. Участникам необходимо представить 2−3 фотографии (в электронном формате), отображающие жизнь участника.

Этап «Таланты и поклонники» (очный) — презентация своих талантов и увлечений.

На этапе «Мыслители» (заочный) — каждый участник дает развернутый ответ (в виде сочинения) на заданный вопрос.

Этап «Конкурс болельщиков» (дополнительный очный) — участнику с самой активной и подготовленной группой поддержки будут присуждены дополнительные баллы.

К участию приглашаются мужчины и женщины старше 50 лет, ведущие активный образ жизни.

Прием заявок осуществляется до 22 сентября включительно.

18+