В Вологодской области выберут лучшего овощевода России

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Овощевод» пройдет в Вологодской области 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Овощеводство — важнейшая сфера сельского хозяйства, позволяющая круглогодично получать свежие овощи, богатые витаминами и минералами, необходимые для поддержания здоровья россиян. Благодаря современным технологиям и инновациям специалисты способны выращивать широкий ассортимент продукции высокого качества даже в сложных климатических условиях», — отметила председатель экспертной комиссии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Овощевод», декан кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Вологодской государственной молочнохозяйственной академии Ольга Чухина.
За первое место будут бороться победители региональных этапов конкурса «Лучший по профессии», а также лауреаты отраслевых и корпоративных конкурсов из Липецкой, Калужской, Воронежской, Ленинградской, Вологодской областей, Чувашии, Мордовии и Татарстана.
Конкурсные испытания овощеводов пройдут в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии. Также с 12 по 13 сентября в Вологде состоятся деловые, профориентационные и культурные мероприятия: круглые столы с работодателями, ярмарки вакансий, специальные конкурсы для школьников. Кроме того, пройдет фестиваль сельхозпродукции «Богатство региона», выставка современной сельскохозяйственной техники и шоу тракторов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.