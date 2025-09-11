Ричмонд
Когда в Казахстане окончательно решат вопрос с парковками электросамокатов

АЛМАТЫ, 11 сен — Sputnik. С весны 2025 года в разных частях республики начали появляться специальные места для парковки электросамокатов. Больше всего их в Алматы, там и транспорт пользуется особым спросом. Недавно к «акции» присоединился и Актобе, здесь оборудовали всего 23 площадки.

Источник: Sputnik.kz

В Астане же, по данным столичной полиции, пока парковки есть только в районе Нура. К слову, расчертили их еще в апреле 2025 года. Почему их нет и в других районах — вопрос к местным исполнительным органам, за организацию парковочных мест отвечают они.

Что по наказанию?

За неправильную парковку — на газоне, проезжей части или там, где самокат мешает другим — действует статья 505 КоАП. Нарушителю могут выписать штраф до 20 МРП (78,6 тысячи тенге). Повторное нарушение обойдется дороже — до 30 МРП (117,9 тысячи тенге).

Если самокат мешает проезду автомобилей — применяется уже статья 614, она предусматривает штраф до 3 МРП (11,7 тысячи тенге) для пользователей и 10 МРП (39,3 тысячи тенге) для арендодателей.

Сначала за брошенными самокатами приезжает мобильная группа кикшеринговых компаний. Если не успевает — самокат изымает полиция и увозит на штрафстоянку. Пользователю выписывается штраф или предупреждение — в зависимости от степени нарушения, пояснили Sputnik Казахстан в МВД.

Сами компании тоже работают над безопасностью, они ограничивают скорость, не допускают к аренде несовершеннолетних и запускают мобильные бригады по городу.

добавили в ведомстве

На случай, если в вашем районе все еще нет парковки, в приложении указаны разрешенные зоны остановки. Самокат нужно оставить так, чтобы он не нарушал ПДД и не мешал пешеходам.

С 2023 года министерство внутренних дел предлагает решать вопрос с парковкой по примеру системы «Астана Байк». Чтобы завершить аренду, нужно будет установить самокат в специальную стойку. Идея пока на стадии обсуждения.