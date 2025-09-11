Саракташская больница в Оренбургской области получила новый томограф

Современный компьютерный томограф ввели в эксплуатацию в Саракташской районной больнице в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
С помощью нового аппарата врачи будут проводить высокоточные исследования, изучать травмы, воспалительные процессы и опухоли. Современный томограф позволит повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг. За день на этом аппарате смогут обследовать до 40 пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.