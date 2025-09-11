В Новосибирске обсуждают инициативу запрета сайтов знакомств

Предложение о блокировке дейтинг-сервисов вызвало дискуссию среди жителей Новосибирска и экспертов: одни считают их угрозой традиционным ценностям, другие важным инструментом общения.
Глава фонда борьбы с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить сайты знакомств в России, заявив, что они подрывают институт семьи и используются мошенниками. Его позицию поддержали некоторые политики, сравнившие инициативу с запретом порно, пишет BFM-Новосибирск.
Однако психологи в Новосибирске отмечают, что подобная мера не решит проблемы одиночества и демографии. По словам клинического психолога Сергея Седова, ограничения лишь уменьшат количество возможностей для знакомства, что приведёт к росту изоляции и психологических трудностей.
Сами новосибирцы также разделились во мнениях. Одни пользователи жалуются на хамство, обман и отсутствие серьёзных отношений через такие сервисы, другие приводят примеры успешных знакомств, завершившихся браком.
Эксперты предупреждают: полный запрет может лишь вытеснить онлайн-знакомства в закрытые и менее безопасные каналы, увеличив риски мошенничества и криминала.