В Калуге состоялась Всероссийская спартакиада среди трудящихся

В спартакиаде приняли участие более 900 человек из 30 регионов нашей страны. Лучших определили в 10 дисциплинах. Среди них — плавание, пулевая стрельба, шахматы, гиревой спорт, баскетбол 3×3, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис и перетягивание каната. Также во время спартакиады провели соревнования между семьями. Площадками мероприятия стали Дворец спорта «Центральный», спортшколы олимпийского резерва «Юность» и «Вымпел», а также другие учреждения.