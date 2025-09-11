Ричмонд
В Калуге состоялась Всероссийская спартакиада среди трудящихся

Участие в ней приняли более 900 человек из 30 регионов страны.

Всероссийская спартакиада среди трудящихся прошла с 4 по 6 сентября в Калуге в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в областном министерстве спорта.

В спартакиаде приняли участие более 900 человек из 30 регионов нашей страны. Лучших определили в 10 дисциплинах. Среди них — плавание, пулевая стрельба, шахматы, гиревой спорт, баскетбол 3×3, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис и перетягивание каната. Также во время спартакиады провели соревнования между семьями. Площадками мероприятия стали Дворец спорта «Центральный», спортшколы олимпийского резерва «Юность» и «Вымпел», а также другие учреждения.

По итогам спартакиады лидерами в общекомандном зачете стали представители Краснодарского края. Второе и третье места заняли жители Пензенской и Тюменской областей.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.