Туймазинская школа № 8 в Башкирии получила новый инвентарь

«Раньше мне приходилось вызывать к доске одну из учениц и на ней показывать, как правильно снимать мерки. Теперь мы сможем использовать манекен. Он подростковый, то есть соответствует параметрам большинства учениц. Не было у нас и зеркала в полный рост. При примерке изделия очень важно видеть, как на тебе сидит одежда, можно рассмотреть себя со всех сторон», — рассказала учитель труда школы № 8 Лилия Файзуллина.