Туймазинская школа № 8 в Башкирии получила новый инвентарь

Новое оборудование для кабинета труда поступило в школу № 8 в городе Туймазы в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Туймазинского муниципального района.
«Раньше мне приходилось вызывать к доске одну из учениц и на ней показывать, как правильно снимать мерки. Теперь мы сможем использовать манекен. Он подростковый, то есть соответствует параметрам большинства учениц. Не было у нас и зеркала в полный рост. При примерке изделия очень важно видеть, как на тебе сидит одежда, можно рассмотреть себя со всех сторон», — рассказала учитель труда школы № 8 Лилия Файзуллина.
Помимо этого, в класс приобрели еще одну электрическую швейную машинку. Также в кабинете есть раскройный стол и оборудованная гладильная зона. А азы черчения и графики девочки осваивают с помощью компьютера с проектором.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.