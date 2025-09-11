Житель Уфы выиграл миллион рублей в лотерею

Андрей, работающий специалистом по продаже автомобилей, рассказал, что обычно покупает всего один билет на ближайший тираж. В день розыгрыша ему пришло SMS-сообщение о крупном выигрыше. Он сразу же отправил скриншот жене, чтобы разделить радостную новость. Мужчина признался, что всегда верил в возможность крупного выигрыша.