Житель Уфы выиграл миллион рублей в лотерею

Это не в первый раз, когда уфимцу улыбается удача.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец Андрей и его супруга стали миллионерами благодаря лотерее. Семейная пара регулярно приобретала билеты, и ранее им уже удавалось выигрывать солидные суммы — 100 и 200 тысяч рублей. Однако в этот раз удача улыбнулась им по-настоящему: супруги стали обладателями главного приза в размере одного миллиона рублей.

Андрей, работающий специалистом по продаже автомобилей, рассказал, что обычно покупает всего один билет на ближайший тираж. В день розыгрыша ему пришло SMS-сообщение о крупном выигрыше. Он сразу же отправил скриншот жене, чтобы разделить радостную новость. Мужчина признался, что всегда верил в возможность крупного выигрыша.

В свободное время супруги любят совместную рыбалку. Часть выигранных средств они планируют потратить на долгожданный отпуск, а оставшуюся сумму направят на досрочное погашение ипотечного кредита.

