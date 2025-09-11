В ГД внесли проект, регулирующий отмену автобусных маршрутов

В документе также подчеркивается, что основной формой обсуждения должно стать очное собрание жителей — это позволит вовлечь максимально широкий круг граждан, в том числе пожилых людей, дополнительно могут использоваться и другие механизмы сбора мнений, например, интернет-опросы на сайте органа местного самоуправления до проведения слушаний, чтобы собрать данные о количестве граждан, одобряющих отмену маршрута.