Глава Бурятии призвал мужчин нести жен в спальни для наполнения детсада

Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и наполнять детсад.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 11 сен — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал мужчин Северобайкальска нести жен в спальни и заняться наполнением нового детского сада.

«Открыли в Северобайкальске новый детский садик “Подснежник”… Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну, вы меня поняли», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, современный, просторный сад на 280 детей вмещает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, современный пищеблок и игровые площадки.

Глава республики поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта нового детсада.