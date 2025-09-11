Ричмонд
Губернатор Кубани перечислил муниципалитеты, где построят первые Центры гимнастики

Строить спортивные учреждения начнут уже в 2026 году.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае активно занялись развитием гимнастики. Первые Центры для занятий этим видом спорта построят в Краснодаре, Армавире и Горячем Ключе, в Динском, Кореновском, Усть-Лабинском, Славянском, Северском, Ейском, Брюховецком районах. Работы начнутся уже в 2026 году.

Губернатор Вениамин Кондратьев заверил, что постепенно Центры гимнастики должны появиться во всех муниципалитетах по аналогии с сетью Центров единоборств, где занимаются самбо.

Первый Центр гимнастики уже проектируют в Краснодаре. Он появится в «Городе спорта». Спортивное учреждение будет рассчитано на 2000 зрителей.

Власти Кубани централизованно взялись за развитие гимнастики вслед за развитием самбо, подчеркнул Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае уже работает спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике. Ее отделения открыты в 32 муниципалитетах, в том числе, в крупных городах края. Различными видами гимнастики на Кубани занимаются почти 36 тысяч человек, из них 12 тысяч — художественной.

Ранее «Югополис» сообщал, что в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме Вениамин Кондратьев подписал с руководителем Федерации гимнастики России и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым соглашение о сотрудничестве по развитию гимнастических видов спорта. Тогда он говорил, что к 2030 году на Кубани должны появиться 44 муниципальных центров гимнастики.

