Губернатор Кубани перечислил муниципалитеты, где построят первые Центры гимнастики

Сейчас в Краснодарском крае уже работает спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике. Ее отделения открыты в 32 муниципалитетах, в том числе, в крупных городах края. Различными видами гимнастики на Кубани занимаются почти 36 тысяч человек, из них 12 тысяч — художественной.