«Минсктранс» продлит работу общественного транспорта в День города в Минске

Работу некоторых маршрутов общественного транспорта продлят в Минске по случаю Дня города. Как рассказали в «Минсктрансе», ряд маршрутов будут перевозить пассажиров до 1.30 ночи 14 сентября.
Речь, в частности, идет про автобусные маршруты № 1, 22, 26, 29, 38, 42, 44, 54, 69, 71, 74С, 112С, 115Э, 135, 139, 140, 147, 159.
До половины второго ночи будут ездить и троллейбусы № 1, 20, 22, 27, 53, 60, а также трамвайные маршруты № 4, 6.
Помимо этого, будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1 и № 100.
