Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами Крыма

«Василий Васильевич Циблиев — наш земляк, он внес большой вклад в освоение космического пространства, в обеспечение лидерства нашей страны в этой сфере, в подготовку космонавтов. Его жизнь и деятельность — достойный пример для молодых крымчан», — подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.