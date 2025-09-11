Ричмонд
Режиссер Михалков и космонавт Циблиев стали Почетными гражданами Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Государственный совет республики на заседании третьей сессии единогласно присвоил звания «Почетный гражданин Крыма» кинорежиссеру, народному артисту России Никите Михалкову и первому крымскому космонавту, генерал-лейтенанту Василию Циблиеву, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов отметил огромный вклад Никиты Михалкова в развитие отечественного кинематографа и сохранение культурных ценностей страны.

«Вклад Михалкова в сохранение культурной ценности России, возрождение духовных традиций, истории советской и российской кинематографии неоценим», — отметил Константинов.

Глава парламента напомнил, что Михалков поддержал референдум о воссоединении Крыма с Россией и содействовал проведению кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, который стал знаковой творческой площадкой полуострова.

Высокая награда также вручена уроженцу Кировского района Василию Циблиеву — летчику-истребителю первого класса, космонавту-испытателю и генерал-лейтенанту. По данным крымских властей, Циблиев оказал значительную поддержку в организации работы крымского Центра космической связи, содействовал налаживанию контактов с Роскосмосом и помог молодым крымчанам поступать в профильные вузы.

«Василий Васильевич Циблиев — наш земляк, он внес большой вклад в освоение космического пространства, в обеспечение лидерства нашей страны в этой сфере, в подготовку космонавтов. Его жизнь и деятельность — достойный пример для молодых крымчан», — подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.

