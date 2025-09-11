В прокат вышел последний фильм Натальи Назаровой «Филателия» с Максимом Стояновым

В этом дуэте персонаж Стоянова должен был выступить противоположностью героини Ходжевановой, но и тут все вышло немного иначе. Харизматичный моряк Петя внезапно пришвартовывается в жизни Яны — одинокой мурманской девушки, которая работает на почте, собирает марки и старается не унывать посреди реальности, где не жалуют людей с ДЦП. Пришвартовывается — и так же внезапно обнаруживает, что у них много общего: у него то же больное сердце (фигурально и буквально), та же хромота (Стоянов где-то травмировал ногу, пришлось переписывать сценарий). Та же, в общем, поломанность жизнью.