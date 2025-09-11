Красноярцев предупредили об ограничении движения на Северном шоссе

В Красноярске на Северном шоссе введут временные ограничения движения. Об этом сообщили в мэрии.
С 15 сентября по 6 октября на Северном шоссе в районе дома № 35/1 будет частично перекрыто движение. Как сообщили в администрации Красноярска, ограничения связаны с проведением работ на путепроводе по улицам Северное шоссе — Авиаторов.
В период с 08:00 15 сентября до 22:00 6 октября рабочие перекроют не более двух полос движения. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.