В Новосибирске заблокировали сайты с нелегальным доступом к данным ВЭД

Транспортная прокуратура выявила интернет-ресурсы, торгующие закрытой информацией о внешнеэкономических операциях и через суд добилась их блокировки.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку в сфере соблюдения законодательства об информации и защите персональных данных. В ходе мониторинга были обнаружены сайты, предлагающие за плату доступ к базам таможенных органов с данными об экспортно-импортных операциях участников ВЭД.

Как пояснили в надзорном ведомстве, подобное распространение информации является незаконным. Закон разрешает использовать эти сведения исключительно в рамках задач и функций таможенных органов, передача третьим лицам запрещена.

Транспортный прокурор направил в суд иски с требованием признать такие материалы запрещёнными к распространению. Железнодорожный районный суд Новосибирска поддержал позицию прокуратуры и доступ к интернет-ресурсам был закрыт.