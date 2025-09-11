В Новосибирске заблокировали сайты с нелегальным доступом к данным ВЭД

Транспортная прокуратура выявила интернет-ресурсы, торгующие закрытой информацией о внешнеэкономических операциях и через суд добилась их блокировки.
Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку в сфере соблюдения законодательства об информации и защите персональных данных. В ходе мониторинга были обнаружены сайты, предлагающие за плату доступ к базам таможенных органов с данными об экспортно-импортных операциях участников ВЭД.
Как пояснили в надзорном ведомстве, подобное распространение информации является незаконным. Закон разрешает использовать эти сведения исключительно в рамках задач и функций таможенных органов, передача третьим лицам запрещена.
Транспортный прокурор направил в суд иски с требованием признать такие материалы запрещёнными к распространению. Железнодорожный районный суд Новосибирска поддержал позицию прокуратуры и доступ к интернет-ресурсам был закрыт.