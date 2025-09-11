В Новосибирске заблокировали сайты с нелегальным доступом к данным ВЭД

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку в сфере соблюдения законодательства об информации и защите персональных данных. В ходе мониторинга были обнаружены сайты, предлагающие за плату доступ к базам таможенных органов с данными об экспортно-импортных операциях участников ВЭД.